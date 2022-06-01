Прокуратура озвучила итоги проверки по поводу новостройки, которую подпирают краном в Салехарде

Прокуратура озвучила итоги проверки инцидента, который случился с новостройкой в Салехарде по улице Глазкова. Речь идёт о том, что подрядчик уже второй год подпирает фасад этого дома подъёмным краном, чтобы с торца не отлетели облицовочные материалы. Наказания за это ЧП не последовало – надзорная инстанция лишь внесла представление директору подрядчика – ООО СЗ «Гор-строй».

Ранее уже сообщалось, что после резонанса в СМИ подрядчик начал работы по укреплению фасада. Хотя изначально, по признанию представителя фирмы, эти работы планировались только на лето 2022 года.

Первый раз фасадные кассеты полетели в сентябре 2021 года, также во время сильного ветра. Тогда то подрядчик и придумал поддержать их краном. В мае 2022 года снова возник сильный ветер. И «Гор-строй» использовал уже опробованный метод.

«Гор-строй» на основании договора участия в долевом строительстве возвело многоквартирный жилой дом №1 по ул. Глазкова в Салехарде, который введён в эксплуатацию в конце 2020 года. В сентябре 2021 года прокуратурой города руководителю организации объявлялось предостережение по факту повреждения облицовки и утеплителя обозначенного дома под воздействием порывов ветра и необходимости проведения ремонтных работ в рамках гарантийных обязательств. В ходе надзорных мероприятий, проведённых в мае 2022 года, выявлены частичные деформации (повреждения) облицовки и утеплителя северной стены дома, образовавшиеся в результате порывов ветра с 20.05.2022 по 23.05.2022 (до 25 м/с)» – говорится в сообщении прокуратуры Ямала 1 июня 2022 года.

Там добавляют, что ремонтные работы компания проводит в рамках гарантийных обязательств.

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Салехард, Наталья Ефремова

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