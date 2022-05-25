В Салехарде начали ремонтировать новостройку, которую подпирал кран

Прокуратура Ямала проверит, почему новый жилой дом в Салехарде во время ветра подпирают подъёмным краном. Об этом сообщили в ведомстве. При этом в мэрии отчитались, что ремонт дома уже стартовал.

Обсуждение инцидента случилось 23 мая в местной группе «Вконтакте» «Подслушано в Салехарде». Читатели отметили, что таким образом дом спасают от разрушений уже второй год подряд.

Как уточнили в мэрии столицы Ямала, подогнав кран, застройщик принял «предупредительные меры, чтобы не была повреждена обшивка дома». Там обещали, что когда утихнет ветер, строители приступят к работам по укреплению обшивки в рамках гарантийных обязательств. 24 мая вечером в мэрии уточнили, что застройщик отчитался о начале восстановительных и ремонтных работ. Их «планируется завершить в течение двух недель».

Ключи от новых квартир в этом доме по улице Глазкова,1 в 2021 году торжественно вручили 53 семье полицейских. В церемонии принимали участие губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, глава Салехарда Алексей Титовский и начальник УМВД России по ЯНАО Сергей Костенко.

Согласно материалов в открытых источниках, дом возводила компания ООО Специализированный застройщик «Гор-Строй». Получить комментарии застройщика о способах укрепления фасадов с помощью крана пока не удалось – телефоны фирмы не отвечают.

Салехард, Наталья Ефремова

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