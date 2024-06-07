Подрядчик из Чечни задержал сдачу новостройки в Салехарде

Подрядчик из Чечни – ООО «СЗ «Гор-Строй» – нарушил права дольщиков. Компания не сдала в обещанный срок новостройку.

«Застройщик привлекал денежные средства 37 участников долевого строительства для возведения дома в квартале 48 по ул. Республики – ул. Мичурина в Салехарде. Договорами планируемый срок ввода дома в эксплуатацию определен I кварталом текущего года, однако застройщиком работы по строительству дома в обозначенный срок не завершены», – пояснили в прокуратуре Ямала, которая провела проверку.

При этом дольщикам о переносе сроков не сообщили и не предложили изменить договоры (уведомления направлены лишь после начала прокурорской проверки).

Прокурор города генеральному директору организации внёс представление об устранении нарушений закона, а также возбудил административные дела по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ (нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации).

Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, дольщикам направлены соответствующие уведомления.

Салехард, Наталья Ефремова

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