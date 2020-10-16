В Салехарде детский сад «Мамонтенок», потрескавшийся после открытия, возобновит работу

Детский сад «Мамонтенок», который построили в 2018 году и закрыли через год из-за деформации конструкций, откроется после годового простоя. Детсад возобновит работу 26 октября.

В пятницу, 16 октября, в детском саду «Мамонтенок» состоялась приемка объекта, на которую, кроме представителей надзорных органов, пригласили и родителей. Они смогли убедиться в безопасности учреждения и задать вопросы ответственным лицам. Существенных нарушений, влияющих на эксплуатацию здания, выявлено не было.

Проверены все системы жизнеобеспечения садика: электричество, отопление, водоснабжение. Ранее были взяты пробы воды. Экспертные заключения представлены комиссии. Решено, что 26 октября сад примет своих воспитанников.

В департаменте образования Салехарда подтверждают, что готовы перевести детей из садиков, куда их распределили год назад, в кратчайшие сроки.

Как сообщал «Новый День», детсад эскстренно пришлось закрывать в 2019 году. Причиной послужило растепление грунта в основании фундамента здания, из-за чего произошел сдвиг по деформационному шву между двумя корпусами.

Сейчас работы по стабилизации грунтов выполнены. Установлена система намораживания. На разной глубине по периметру здания расположены 515 термостабилизаторов. Показания датчиков выводятся на монитор, что позволяет в режиме онлайн отслеживать параметры и контролировать температуру почвы. Система намораживания автономна, установки запускаются автоматически при срабатывании датчиков температуры.

На внедрение и монтаж установки бюджетные средства не выделялись. Все затраты, в том числе по благоустройству территории, легли на застройщика в рамках гарантийных обязательств.

«В Салехарде это первый подобный случай. Российская технология для стабилизации грунта на данном объекте может быть применена и на других, более старых объектах в Салехарде. Это позволит нам предотвратить подобные ситуации», – сообщил первый заместитель главы Салехарда Олег Куруч.

Детсад «Мамонтенок» – первый детский сад в Салехарде, который строился в рамках проекта государственно-частного партнерства. Губернатор Дмитрий Артюхов во время своего прямого эфира в декабре 2019 года обещал, что проблема «Мамонтенка» будет решена.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 16.10.20

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