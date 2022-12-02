В Салехарде под самым большим храмом установили систему заморозки вечной мерзлоты

В фундаменте нового храма на Шайтанке в Салехарде установили систему по замораживанию вечномёрзлых грунтов. Об этом сообщили правительстве Ямала, рассказывая о ходе возведения объекта.

Тема подвижности и растепления грунтов на Ямале в последнее время очень актуальна. Специалисты заметили, что из-за потепления климата мерзлота тает, что создаёт угрозу обрушения зданий и сооружений. Система стабилизации грунтов, например, в Салехарде также установлена под детским садом «Мамонтёнок», где после открытия начались разрушения.

Храмовый комплекс в Салехарде строится через фонд «Сотрудничество Ямала», который регулярно получает миллиардные бюджетные субсидии. В пресс-службе правительства рассказали, что на объекте полностью завершена кладка наружных стен и монтаж куполов, готовы металлические лестницы на колокольнях и кирпичные перегородки. В ближайшее время приступят к росписи стен.

Внутри и снаружи установлено порядка 300 видов освещения. В целом строительство собора завершено на 85%.

«На центральной площади установят стелу с Архангелом Михаилом. Архитектура храма выполнена в форме круга с пятью куполами. Благоукрашения нижнего храма сделаны из массива дуба в древнерусском стиле. Верхний храм оформлен известными византийскими прототипами, наполненными христианской символикой», – рассказал специалист технического надзора «Дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО» . Дмитрий Чакалов, которого цитируют в пресс-службе.

Храм состоит из двух уровней. Внутри одновременно могут находиться около 800 человек. Нижний храм уже начал работать.

Рядом также строятся храмовое подворье и гимназия. План общеобразовательной школы рассчитан на 11-летний период обучения. «В здании причта оборудуют номера для постоянного проживания церковнослужителей и гостиничные номера для приезжих прихожан. Проектом также предусмотрена спортивная площадка и стоянка для автомобилей. Все три здания соединены между собой тёплыми галереями», – напоминают в пресс-службе правительства региона.

Собор в честь Преображения Господня в Салехарде входит в число самых высоких сооружений в округе, поясняют в правительстве. Его высота составляет 63 метра.

Салехард, Наталья Ефремова

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