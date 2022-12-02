В Салехарде за счёт бюджета построят ещё одну мечеть

Заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров анонсировал строительство новой мечети в Салехарде. Источником финансирования станут бюджетные средства. Об этом чиновник рассказал 2 декабря 2022 года на пресс-конференции в официальном паблике правительства «Вконтакте».
«Принято принципиальное решение о строительстве в Салехарде ещё одной мечети. Определено уже место. Есть проект. И в 2023 году мы тоже начнём за счёт бюджетных средств строить мечеть», – рассказал г-н Мажаров.
Он отметил, что власти Ямала одинаково относятся ко всем конфессиям и готовы поддерживать верующих разных религий. «Налогоплательщиками являются люди различных конфессий, вероисповеданий. Мы научились понимать друг друга. Живём уже много десятилетий вместе в мире», – уточнил член правительства округа.
Отметим, с участием средств бюджета в Салехарде возводится большой храм на берегу Шайтанки. Регулярно чиновники выделяют миллиарды, из которых финансируется стройка, фонду «Сотрудничество Ямала». Сегодня стало известно, что храм готов на 85%.
Салехард, Наталья Ефремова
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