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Понедельник, 9 января 2023, 09:08 мск

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Президент Путин наградил муфтия Ямала Хафизова

фото – правительство ЯНАО. Муфтий Хайдар Хафизов и губернатор Дмитрий Артюхов

Президент РФ Владимир Путин наградил муфтия ЯНАО Хайдара Хафизова орденом дружбы. Указ подписан 30 декабря 2022 года.

Председатель регионального духовного управления мусульман ЯНАО получил награду за укрепление дружбы между народами, заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций.

Ранее заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров сообщил, что в Салехарде построят ещё одну мечеть. Возводить здание будут за счёт бюджетных средств.

Салехард, Наталья Ефремова

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