В Салехарде предлагают переименовать реку Шайтанку из-за храма на берегу

В Салехарде власти предложили переименовать реку Шайтанку, которая протекает в городе. На официальном сайте мэрии говорится, что инициатива была «народной» и пришла от депутатов окружной думы депутатам городской думы.

По версии инициаторов переименования, Шайтанка – это неверный перевод изначального названия реки. «Изучение исторических источников наглядно показывает, что имели место «трудности перевода». Традиционные самодийские и остяцкие названия «пришлые» истолковали по-своему, окрестив языческие божества северных народов «идолами и шайтанами», так, остяцкий «Луньхаут-Юхан» («Божественный водоём») стал «Шайтанкой»,– пояснил Александр Займидорога, председатель общественной организации «Военно-исторический клуб МВК им. И.С. Шемановского», которого цитирует пресс-служба мэрии.

Активистов тревожит противоречие: на берегу реки достраивается православный Кафедральный комплекс, действует Соборная Мечеть города.

Предложить варианты названия реки горожане могут со 2 по 5 сентября. После сбора мнений депутаты гордумы примут решение – поддерживать инициативу по переименованию или нет.

Ранее депутаты Салехарда перенесли дату празднования Дня города – с воскресенья на субботу. Как заявил народный избранник Роман Арефьев, салюты мешают горожанам спать по воскресеньям.

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Салехард, Наталья Ефремова

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