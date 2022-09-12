Жители Салехарда заподозрили использование накруток и ботов в спорах о переименовании Шайтанки

Жители Салехарда заподозрили нечестные технологии во время голосования о переименовании реки Шайтанки. Причём о вбросах, накрутках и ботах говорят обе стороны.

Официальное голосование на портале «Живём наСевере» завершилось 9 сентября. Варианта «Шайтанка» в нём не было. Никаких заявлений по итогам этого опроса власти Ямала и Салехарда пока не сделали. При этом в соцсетях активисты запустили альтернативное голосование, в котором присутствует вариант «оставить название Шайтанка». Именно вариант Шайтанка лидирует в этом независимом опросе. Под постом развернулись бурные дискуссии.

Пользователь Михаил Сергеев проанализировал странички наиболее активных комментаторов, которые поддерживают смену названия реки. По его данным, страницы персонажей созданы несколько дней назад, в одно время. Это может свидетельствовать о намеренной кампании в Сети, чтобы сформировать у пользователей мнение о том, что сторонников переименования много. «Просто вал неотметившихся ранее «людей» в темах о переименовании Шайтанки. И, что характерно – все они за смену названия реки. Решил слегка, без особого усердия, проверить, когда созданы странички этих людей. Годы создания разные, но, как выяснилось, самые активные «комментаторы» появились во вконтакте менее двух месяцев назад. К примеру – 11 страничек созданы несколько дней назад – 3 сентября (тут на заднем фоне поёт Шуфутинский), т.е. в то время, когда разгорелись обсуждения. Они сгруппированы на первом слайде. Видна дата создания + один из комментариев «тела».Следующий слайд – зарегистрированные 1-2 сентября. День знаний, пробный шар, все дела. Третий слайд – июльские. В основном – 15-16 число. Это похоже на осколок какого-то другого проекта, который пригодился и сейчас. Видно, что люди серьёзно подошли к организации процесса обмана»,– возмущается пользователь.

Представители противоположного лагеря, добивающиеся переименования реки, заявили о накрутке голосов в независимом голосовании. Правда, никаких доказательств тому они не привели. «Вот пусть теперь вскроют это голосование и посмотрят, что за *люди* за Шайтанку проголосовали. Я лично вижу накрутку»,– написала Анастасия Богачева (её-то как раз и назвали ботом в этой дискуссии). С ней согласилась другая подписчица, но тоже привела лишь мнение. «Анастасия, не могут все за Шайтанку голосовать, за неделю очень много людей согласны были переименовать, просто не знают, где идет голосование, я сама случайно открыла эту страничку», – добавила Ольга Королева.

Изначально с инициативой о переименовании реки вступили представители общественной организации «Военно-исторический клуб МВК им. И.С. Шемановского». Аргументы ранее озвучивал Александр Займидорога, председатель этой структуры.

Послеэтого власти запустили официальное голосование на портале «Живём на Севере» и представили другие мнения горожан, которые поддержали смену названия. Против переименования выступили учёные-краеведы и представители ассоциаций коренных малочисленных народов Севера.

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Салехард, Наталья Ефремова

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