В Салехарде озвучили компромиссный вариант переименования Шайтанки, который нравится мэру Титовскому

Общественники Салехарда предложили компромиссный вариант в споре по переименованию реки Шайтанки. Сотрудник ГКУ «Научный центр изучения Арктики» Сергей Шулинин выступил с инициативой изменить название набережной, а не реки. Г-н Шулинин предлагает название – Преображенская набережная. Этот вариант, по словам учёного, назвал хорошим и компромиссным мэр столицы Ямала Алексей Титовский. Его также одобрил депутат Заксобрания Ямала, единоросс, Эдуард Яунгад. Своё предложение Сергей Шулинин описал в своём аккаунте «Вконтакте» 8 сентября 2022 года.

«В связи со «странным» для меня как общественника процессом переименования реки Шайтанки, предлагаю рассмотреть вопрос наименования новой набережной, окаймляющей береговую линию реки Шайтанка. Я и мои коллеги в ходе дискуссии выдвинули предложение назвать её Преображенской набережной – красивое, образное, интересное, новое для города название. Его принятие не нарушит никаких законов, ни в правовом аспекте, ни в моральном. Моим родственникам, друзьям, товарищам, коллегам и коллегам коллег название «Преображенская набережная» понравилось. Мэр Салехарда А. Л. Титовский назвал эту идею хорошим компромиссным вариантом»,– отметил сотрудник научного центра.

Получить подтверждение г-на Титовского не удалось – он не ответил по сотовому номеру, который есть в распоряжении редакции. Отметим, несмотря на то, что он регулярно пишет в своих соцсетях, вопрос переименования Шайтанки он игнорирует уже несколько дней и никаким образом не выражает своё мнение в публичном пространстве.

Эдуард Яунгад написал в комментариях к посту: «поддерживаю».

Тем временем идёт голосование на портале «Живём на Севере» – жителям города предлагают выбрать из 8 вариантов, среди которых нет варианта Шайтанка. Таким образом сторонники сохранения действующего имени реки остаются без варианта.

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Салехард, Юлия Фролова

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