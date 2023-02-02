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Четверг, 2 февраля 2023, 10:17 мск

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Власти Ямала признались, что переименовать Шайтанку хотят позднее

Власти округа признались агентству URA.RU, что отложили идею переименования реки Шайтанки в Преображенку. Об этом журналисты написали 1 февраля 2023 года. При этом официально ни сами власти округа, ни городская мэрия этот резонансный вопрос так и не прокомментировали.

Безальтернативное голосование о переименовании реки запустили в сентябре 2022 года. Многие жители высказались резко против этой идеи. В соцсетях разгорелись споры. Общественники собирались для обсуждения переименования. Споры пока ни к чему не привели – обсуждения кончились, итог власти не озвучили.

По версии инсайдера URA.RU, ребрендинг реки – это «федеральный вопрос» и к нему вернутся уже в этом году.

На берегу Шайтанки построили православный храм – это главная причина, по которой водный объект хотят назвать другим именем.

Салехард, Наталья Ефремова

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