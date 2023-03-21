Рек Шайтанку Салехарде переименовали в Преображенку

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о переименовании реки Шайтанки в Преображенку. Подпись он поставил 18 марта 2023 года. В документе сообщается, что решение принято на основании обращения Заксобарния Ямала.

Ранее власти запускали опрос о теме переименования реки в Салехарде на портале «Живём на Севере», однако он вызвал серьёзные споры. Нашлось много противников ребрендинга. Сторонники переименования обращали внимание на несоотвествие: на берегу реки стоит православный храм, а шайтан в тюркских языках означает «чёрт». Противники переименования отмечали, что название историческое, связано с аборигенными народами края.

Сотрудник ГКУ «Научный центр изучения Арктики» Сергей Шулинин выступил с инициативой изменить название набережной, а не реки. Г-н Шулинин предлагает название – Преображенская набережная. Этот вариант, по словам учёного, назвал хорошим и компромиссным мэр столицы Ямала Алексей Титовский.

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Салехард, Юлия Фролова

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