За месяц в Салехарде сменят указатели из-за переименования реки Шайтанки

Власти Салехарда сменят указатели и дорожные знаки в связи с переименованием реки Шайтанки в Преображенку. Других действий в связи с переименованием не требуется, сообщил председатель гордумы столицы Ямала Владимир Мартынюк.

Всего в акватории реки в течение месяца будет заменено 8 указателей. Их размер и конфигурация определены ГОСТами, уточнили в мэрии.

Решение о переименовании Шайтанки в Преображенку принял премьер-министр РФ Михаил Мишустин на основании обращения депутатов окружного Заксобрания.

Салехард, Юлия Фролова

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