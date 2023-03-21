За месяц в Салехарде сменят указатели из-за переименования реки Шайтанки

Власти Салехарда сменят указатели и дорожные знаки в связи с переименованием реки Шайтанки в Преображенку. Других действий в связи с переименованием не требуется, сообщил председатель гордумы столицы Ямала Владимир Мартынюк.
Всего в акватории реки в течение месяца будет заменено 8 указателей. Их размер и конфигурация определены ГОСТами, уточнили в мэрии.
Решение о переименовании Шайтанки в Преображенку принял премьер-министр РФ Михаил Мишустин на основании обращения депутатов окружного Заксобрания.
Салехард, Юлия Фролова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube