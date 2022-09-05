Учёный высказался против переименования реки Шайтанки в Салехарде

В Салехарде продолжается дискуссия вокруг переименования реки Шайтанки. Своё мнение высказал президент городской общественной организации обдорских краеведов «Родник», сотрудник «Научного центра изучения Арктики» Сергей Шулинин. Он опубликовал его на своей странице «ВКонтакте» 5 сентября 2022 года. Г-н Шулинин против смены названия реки.

«Я, а также Олег Аюпов, Герман Бардин, Людмила Липатова, Юрий Морозов (в дальнейшем, я уверен, этот список будет увеличиваться), категорически против переименования реки Шайтанки. Имеются веские основания для этого мнения»,– пишет г-н Шулинин.

И далее приводит несколько аргументов.

В том числе он отмечает, что любое изменение и переименование для жителей болезненно. «Переименование приводит к утрате части историко-географической информации. Эти изменения ведут к формированию новой идентичности горожан. Готовы ли к этому горожане? Судя по отзывам и голосованию, большая часть высказывается против переименования и хотят оставить старое. В любом случае, переименование городского гидронима станет или уже стало причиной для раскола в обществе, а возможно и усилит протестное отношение к происходящим событиям в городе, округе, стране и мире»,– написал автор.

В том числе он обратил внимание на новые расходы, связанные с переименованием.

По версии г-на Шулинина, переименование и сопутствующие волнения могут запустить процесс дестабилизации в обществе. «В ситуации с проведением СВО народ объединился, готов терпеть некоторые лишения, повышение цен, но не желает, чтобы грубо вмешивались в его личное культурное пространство, скрепляющего его с другими людьми. <…>. Надо воспринимать историю такую, какой она есть. Не надо переписывать историю в географии, надо писать новые красивые страницы истории нашего города, не теряя старых символов, а наполняя их новыми смыслами»,– заключает член общественной организации.

С полным текстом его заявления можно ознакомиться ниже.

Ранее с инициативой переименования выступил общественник Александр Займидорога. Он пояснил, что Шайтанка – это неверный перевод изначального названия реки. «Традиционные самодийские и остяцкие названия «пришлые» истолковали по-своему, окрестив языческие божества северных народов «идолами и шайтанами», так, остяцкий «Лунгхат-Ёхан» («Божественный водоём») стал «Шайтанкой», – написал г-н Займидорога в своём обращении к депутатам. И предложил вариант нового названия реки – Преображенка.

В администрации Салехарда также добавили, что общественники указали на противоречие – православный храм и мечеть стоят на реке с названием Шайтанка. Переименование публично поддержала епархия.



Жителям города предложили высказываться на портале «Живём на Севере», но дали на это всего 3 дня. Инициатива вызвала острые споры. Пока большинство тех, кто высказывается, против переименования реки.

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Салехард, Юлия Фролова

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