Ямальские ханты предложили альтернативное название реки Шайтанки – «Вохат йохат»

Сообщество народа ханты в Салехарде высказалось по вопросу переименования реки Шайтанки. Они выступают против смены названия, но предложили альтернативный вариант в том случае, если смена неизбежна. Члены ассоциации подготовили официальное обращение в городскую думу Салехарда, в котором обозначили свою позицию. Скрин обращения представителей аборигенного населения к депутатам опубликован в группе НКАХ Пулнгават «Вконтакте» 8 сентября 2022 года.

Как пишут представители народа ханты, 6 сентября состоялось расширенное заседание правления общины «Пулнгават», на котором была всесторонне, с привлечением старожилов, представителей СМИ, интеллигенции из числа народности ханты, рассмотрена инициатива о переименовании реки Шайтанка. Итоги обсуждения и легли в основу обращения в гордуму.

Первый вариант, который предложили представители общины – это сохранение действующего названия Шайтанка. Именно его поддержали большинство членов сообщества.

Второй, альтернативный вариант – возвращение к первоначальному названию «Вохат йохат», что в переводе означает «зов (клич, призыв) мужчин». Этот вариант представители аборигенного населения предлагают рассматривать только в том случае, если мэрия настаивает на переименовании реки. Далее община приводит справку. «Вохат йохат» – такое название использовали в начале 20 века, потому что на берегу стояли древние изваяния. Русские называли их идолами, а татары – шайтанами. У реки было священное место, куда приезжали поклоняться только мужчины.

Члены общины уверены, что такое название реки привлечёт туристов и поможет сохранить память об исторических событиях.

Власти Салехарда ранее заявили о запуске голосования на портале «Живём на Севере». В нём 8 вариантов, но варианта «Шайтанка» нет. Власти Салехарда озвучили аргументы тех, кто «за» переименование.

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Салехард, Юлия Фролова

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