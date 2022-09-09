Ещё одна ассоциация аборигенных жителей Ямала высказалась против переименования Шайтанки

Ассоциация коренных малочисленных народов Ямала «Ямал-потомкам» вслед за общиной ханты высказала своё мнение относительно переименования реки Шайтанки в Салехарде. Члены ассоциации высказались против изменений. Своё мнение они отправили официально в Заксобрание Ямала, на имя зампреда Наталии Фиголь. Дело в том, что именно г-жа Фиголь является председателем комиссии по переименованию географических объектов. Об этом сообщается на странице объединения «Ямал-потомкам» «Вконтакте» 9 сентября 2022 года.

«3 сентября состоялось заседание правления ассоциации «Ямал-потомкам!», на котором был всесторонне рассмотрен отзыв-обоснование к.и.н. Харючи Г.П., д.и.н. Пушкаревой Е.Т., д.ю.н. Харючи С.Н. по вопросу переименования реки Шайтанка, рассмотрена инициатива по переименованию реки Шайтанка на территории ЯНАО. Всесторонне обсудив указанные вопросы, правление решило:

1. Информацию принять к сведению.

2. Оставить название реки Шайтанка»,– говорится в сообщении структуры.

Президентом ассоциации является другой депутат заксобрания Ямала – Эдуард Яунгад. Агентству пока не удалось получить его комментарий. Ранее он в комментариях под постом учёного Сергея Шулинина высказался за то, чтобы оставить название Шайтанка и переименовать лишь набережную, на котрой стоит храм.

Против переименования высказалась ассоциация представителей народов ханты – НКАХ Пулнгават. Там отметили,что если переименование неизбежно, то необходимо вернуть реке её историческое название – «Вохат йохат».

Голосование на портале «Живём на Севере» для жителей Салехарда должно завершиться сегодня, 9 сентября. В голосовании нет варианта – оставить прежнее название Шайтанка.

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Салехард, Юлия Фролова

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