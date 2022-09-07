Сторонники переименования реки Шайтанки в Салехарде высказали свои аргументы

Власти Салехарда проводят социологический опрос по вопросу переименования реки Шайтанки. Мэрия выбрала 8 названий, сообщается в официальном паблике столицы Ямала «ВКонтакте».

«По результатам сбора предложений на платформе «Живём на Севере» и круглого стола, где собирались краеведы, лингвисты и салехардские старожилы, сформирован шорт-лист названий»,– объяснили городские власти. В администрации озвучили аргументы тех, кто предложил новые названия. Ранее агентство уже озвучивало мнение тех, кто против переименования, приводим мнение другой стороны.

Так, группа активистов предложила переименовать Шайтанку в реку Духовную. Это доктора исторических наук Сергей Харючи и Елена Пушкарёва, а также кандидат исторических наук Галина Харючи. По их словам, за изменения выступают в том числе коренные жители. «Вопрос переименования реки давно стоит в повестке общественного сознания, в первую очередь коренных народов Севера. Действующее название реки, действительно, видимо, появилось в результате вольной эмоциональной трактовки названий с ненецкого и ханты языков. И, скорее не православным, а неграмотным толмачом-переводчиком при написании водного объекта», – приводят их аргументы в мэрии.

Ещё один вариант – река Священная. За него высказывается писатель, журналист и культуролог Зинаида Лонгортова. «Это Священная река, здесь размещались божества, которые покровительствовали роду Тайшиных. Вода в этой реке священная», – говорит она.

Третий вариант тоже связан с историей места – это Светлая река. «При выборе нового названия важно подобрать более корректное. Светлая близка по ассоциативному ряду к традиционным названиям. Консультируясь со знатоком хантыйского языка, я выяснила, что Луньхатл, где хатл – «светлая»,– объясняет кандидат филологических наук, доцент РГПУ им. Герцена Марина Люблинская.

Своим мнением поделился и заместитель муфтия ЯНАО Тимур-Хазрат. Он тоже «за» переименование. «Шайтанка – тюркский топоним. И у мусульман здесь однозначная трактовка: шайтан – это чёрт, это нечистая сила. Мы предлагали бы изменить название реки на более благозвучное и духовное».

Публицист Пётр Казанцев настаивает на уже звучавшем ранее названии – Преображенка. И он тоже делает отсылку к изначальному хантыйскому названию: «Как лодку назовёшь, так она и поплывёт. «Беда» или «победа» – зависит от нас. Мне кажется, чтобы для широкого круга людей, не очень сведущих в истории, этнографии, краеведении было понятно значение ненецкого и хантыйского гидронима, вполне естественно назвать речку Преображенка».



Варианты, предложенные по итогам изучения общественного мнения.

1. Светлая

2. Ямалка

3. Мирная

4. Преображенка

5. Духовная

6. Священная

7. Дружбы

8. Божественная

Салехард, Юлия Фролова

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