Жители Салехарда выступили резко против переименования реки Шайтанки

Жители Салехарда резко негативно оценили идею переименования реки Шайтанки, которую озвучили власти. Горожане не поддержали доводы о том, что название нужно изменить, поскольку на набережной построили большой храм. Ранее власти города, объявив о желании переименовать реку, дали жителям всего 3 дня на обсуждение. Голосовать предложили на местном портале инициатив «Живём на Севере». Люди заметили, что региональные СМИ приводят только аргументы «За» переименование.

По данным на воскресенье, 3 сентября, большинство жителей на портале «Живём на Севере» голосуют против новых названий, среди которых лидирует «Преображенка». Также гневные отзывы про инициативу переименования оставляют горожане в местных пабликах «Вконтакте». Люди уверены, что переименование – это явление конъюнктурное, что это желание нескольких человек.

«Не надо менять историю в угоду каким-то людям, название сформировалось не вдруг! Завтра возникнет идея сменить название города, например, и ограниченный круг людей решит за всех. До нас её назвали Шайтанкой и это ведь неспроста! Оставьте историческое название!», – гласит первый комментарий, набравший 57 лайков.

Сторонники переименования в Преображенку настаивают на том, что это название также отражает городское благоустройство – строительство набережной.

На портале есть мнение, которое написал Владимир М, представившийся депутатом. Вероятно, это спикер гордумы г-н Мартынюк. Он выступает за переименование. «Сейчас есть и повод, и ситуация для того, чтобы название реки в центре города изменить. Я живу в Салехарде с 1978 года, и всё время меня этот вопрос терзал: «Почему такое странное и двусмысленное название-Шайтанка?». Я традиционного, классического воспитания человек, и для меня шайтан – это чёрт, чёрная сила. Думаю, что пришло время «изгнать чертей» из Салехарда. С учётом того, какие планы по обустройству и благоустройству территории и то, как преобразилась река за последние годы (помните же, ещё лет 7 назад это было вонючее болото). Надо назвать её Преображенка», – собрал все аргументы народный избранник. И получил только 19 лайков против 35 дизлайков.

В группе «Подслушано в Салехарде «Вконтакте» пост с возмущениями о переименовании набрал 228 комментариев. Второй пост на эту тему – 153 комментария. Большинство, как уже было сказано, против нововведений.

«Видела, что эта дискуссия началась после того, как патриарх посетил строящийся храм. Ему категорически не понравилось название речки. Выполняют его пожелание. Но он то не знает от какого слова произошло название. Ему не объяснили. А название конечно же от языка здесь живших народов произошло (более подробно про это пишут комментаторы на страничке администрации (в ссылке). И это слово означает «идол», а не «черт», как все думают. Просто похожие слова, но на разных языках оно с разным значением», – написала Виолетта Виолетова. Она приводят выдержки из книги, согласно которым название Шайтанка произошло от хантыйского слова шай – идол.

«Может Салехард обратно в Обдорск переименуем. Сразу купцами станем))) рыбы валом в оби станет», – пишет Юлия Жукова.

«Мне почему-то кажется, что по результатам этого «опроса» выяснится, что большинство жителей проголосовало за переименование. Кто участвовал в голосовании, кем оно проводилось это уже другой вопрос. Я как давний житель города, считаю что такой важный вопрос можно решать только проведением общегородского референдума, а не так называемого «опроса»,– написал Игрок Нано.

«Шайтанка прямо связана с историей аборигенного населения нашего края. В крайнем случае, можно вернуть реке историческое название «Лунгхатехан», о котором мало кто знает ( в переводе с языка ханты означает «Божественная река»). И ещё, хотелось бы обратить внимание на то, что улицу имени Якова Свердлова, являвшегося лучшим другом Льва Троцкого, никто переименовывать не собирается, а ведь православный храм Петра и Павла стоит именно на улице идейного вдохновителя палачей православных святых товарища Свердлова», – иронизирует Наталья Иванец.

Жители предполагают, что переименование в соцсетях поддерживают фейки и аккаунты из других городов Ямала, не имеющие отношение к столице округа.

«Неуважаемые фейки, якобы поддерживающие переименование, не забывайте, что мы живем в маленьком городе, практически все друг друга знаем, можете прыгать по всем пабликам схд, отстаивая переименование, но народ уже понял, на кого вы работаете», – пишет Артур Зейналов в группе «ЧП Ямал» «Вконтакте».

В группе «ЧП Ямал» анонимный опрос по данным на полночь 4 сентября показал, что большинство против переименования.

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Салехард, Наталья Ефремова

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