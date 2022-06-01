Депутат Салехарда предложил перенести День города из-за салюта, который мешает спать

Депутат гордумы Салехарда Роман Арефьев заявил, что салют в день города мешает людям спать. Поэтому народный избранник предложил перенести дату проведения праздника. Такую инициативу он озвучил во время публичных слушаний. Поправки г-н Арефьев предлагает внести в устав города. Об этом народный избранник сам сообщил в своём телеграм-канале 1 июня 2022 года.

«Сейчас праздничные мероприятия проходят во второе воскресенье сентября и сопровождаются масштабным концертом, а также салютом в 23:00 в самом центре города. В мой адрес неоднократно поступали обращения, что это нарушает режим тишины и мешает гражданам, которым в понедельник нужно рано вставать на работу и вести детей в школу. По той же причине многие люди не могут в полной мере принять участие в праздничных мероприятиях», – сетует народный избранник.

Роман Арефьев предлагает отмечать день города Салехарда во вторую субботу сентября.

Пока неизвестно, будет ли его предложение учтено. Как написал депутат, чтобы такие поправки можно было внести, его должны поддержать на заседании думы.

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Салехард, Наталья Ефремова

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