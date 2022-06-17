Гордума Салехарда тайно перенесла День города

Празднование дня города Салехарда перенесут со второго воскресенья сентября на вторую субботу сентября. Такое решение приняли депутаты городской думы на внеочередном заседании думы. Об этом сообщается 17 июня на официальном сайте столицы Ямала. При этом народные избранники не посчитали нужным сообщить заранее о планируемом заседании своим избирателям ни на официально сайте думы, ни на сайте мэрии. Анонса заседания, а также официальной информации о рассматриваемых вопросах найти заранее было нельзя.

«Депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в устав окружной столицы. В частности, они единогласно проголосовали за предложение депутата Романа Арефьева о переносе Дня города со второго воскресенья сентября на вторую субботу», – говорится в сообщении городской администрации.

Ранее агентство «Новый день» сообщало об инициативе по переносу празднования дня города. Роман Арефьев заявлял, что салюты нарушают режим тишины. Некоторые депутаты в начале июня говорили в беседе с агентством, что ещё не сформировали своё мнение о переносе праздника.

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Салехард, Юлия Фролова

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