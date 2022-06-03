Депутаты и общественники Салехарда высказались о переносе Дня города

Мнения жителей Салехарда о переносе даты празднования дня города разделились. Инициативу высказал пару дней назад депутат гордумы Роман Арефьев. Он предложил принять поправки в устав города, чтобы перенести праздник со второго воскресенья сентября на вторую субботу сентября. В качестве аргумента он заявил, что салюты нарушают режим тишины. Серьёзность высказанной инициативы подтверждает тот факт, что её опубликовала на официальном сайте мэрия Салехарда, правда, не посчитав нужным хоть как-то прокомментировать.

Часть опрошенных агентством «Новый День» собеседников поддержала предложение г-на Арефьева. В том числе его коллеги по городской думе.

«Я и сам хотел высказать такое предложение, но нахожусь сейчас в отпуске. Логично, если день города будет праздноваться в субботу. В воскресенье людям нужно собираться на работу, полноценно отметить день города не получится, в том числе сходить на фейерверк. А праздник затягивается до 11 часов вечера. О том, чтобы перенести день города с воскресенья, речь идёт уже давно, люди удивлены – почему всё-таки не в субботу. Если праздник будет в субботу, то можно его проводить в 2 дня, оставляя на воскресенье какие-то дополнительные развлекательные мероприятия», – аргументировал своё мнение депутат Денис Теленков.

«С одной стороны, это хорошо, что праздник будет в субботу, так как в воскресенье можно было бы отдохнуть и лечь пораньше спать, подготовиться к следующему дню. Но с другой стороны, многие работают в субботу. Поэтому у меня двоякое мнение. Но если будет голосование, то я, скорее всего, поддержку перенос на субботу», – отметила Начия Гизатулина.

Аналогичного мнения придерживается депутат Татьяна Соловьёва. «Это будет удобно для жителей города. Если будет голосование, то я поддержку перенос», – сказала она в беседе с агентством.

Есть и те, кто не считает перенос актуальным вопросом. Зампред общественной палаты Салехарда Александр Займидорога сообщил, что он как житель города не против празднования в воскресенье. «Мне день города и салют в воскресенье отнюдь не мешают. В то же время перенос на субботу может дать некоторые сложности, потому что часто граждане в субботу работают. Текущий порядок вещей более соответствует празднику. Я не нахожу причин для того, чтобы такие решения, тем более в текущее время, принимать», – отметил собеседник.

Отметим, большинство городских депутатов по разным причинам отказались обсуждать вопрос о переносе даты праздника.

По мере поступления новых комментариев материал будет обновляться.

Салехард, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»