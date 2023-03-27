Учёным Ямала нужны ещё сотни миллионов на создание карты вечной мерзлоты

Сотни миллионов рублей нужны учёным Ямала на составление карты расположения и изменения вечной мерзлоты. Если бюджет выделит эти деньги, то специалисты готовы составить карту за 3 года. Об этом сообщил в интервью «Ямал-Медиа» ведущий научный сотрудник сектора криосферы «Научного центра изучения Арктики» Александр Шеин. На эти деньги создаётся система мониторинга из скважин.

По его словам, сейчас в регионе более 50 скважин (вместе с объектами ТЭК). «В этом году мы планируем пробурить порядка 20 скважин и затем построить какую-то определённую карту», – сообщил г-н Шеин.

Как пояснил учёный, бурить скважины начали с Юга, потому что он самый подверженный изменениям, на Юге самая слабая мерзлота.

«В Салехарде мерзлота ушла на 7-8 метров, если в 80-90-ые она была на 2 метрах, то сейчас мерзлота опустилась до 7-8 метров. В Муравленко уже практически отсутствует мерзлота. На те глубины, деятельные, где фундаменты, там вообще уже островная мерзлота, то есть она где-то есть, где-то нету, такими кусочками», – объяснил специалист.

Учёный отметил, что карты, на которых отмечена вечная мерзлота, устарели и нуждаются в обновлении, но ими до сих пор пользуются строители. При этом рассчитать верно фундаменты невозможно. «Раньше прогнозировалось потепление 0,1 градус раз в пять лет, условно, а сейчас она в 2 раза выросла, и запас прочности не даст выстоять дому», – пояснил учёный.

При этом только в 2022 году Ямал потратил на изучение мерзлоты более 300 млн рублей.

Как сообщил сотрудник научного центра, есть теоретические расчёты возможного ущерба от таяния вечной мерзлоты – если ничего не предпринимать, то разрушится инфраструктура на Ямале на сумму в несколько десятков миллиардов рублей.

Ранее необходимость создания школы наблюдения за мерзлотой комментировал в интервью агентству «Новый День» губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. По его словам, регион вложил инвестиции, закупил лабораторное, исследовательское оборудование, в том числе передвижные лаборатории.

Салехард, Юлия Фролова

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