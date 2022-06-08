Губернатор Артюхов будет платить гранты и премии учёным за изучение вечной мерзлоты

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов решил платить учёным премии и гранты за изучение вечной мерзлоты. Об этом сообщается на официальном сайте правительства ЯНАО 8 июня 2022 года. По словам г-на Артюхова, сейчас тема плохо изучается, научных работ практически нет. Об этом он сообщил в телеграм-канале «Пул 89».

С 2023 года кандидаты и доктора наук по направлению «мерзлотоведение» будут получать премию главы региона. В год планируется премировать не более 4 кандидатов наук и не более 4 докторов наук. Решение будет принимать совет по науке и высшему образованию в автономном округе. Лауреаты премии получат единовременную выплату: кандидаты наук – 500 тыс. рублей, доктора наук – 1 млн рублей.

«Диссертация должна быть написана на основе научных исследований по направлению «мерзлотоведение», проведённых на территории автономного округа. Результаты исследований должны быть актуальными и иметь теоретическую и практическую значимость для Ямала», – говорится в официальном сообщении властей.

Гранты губернатора смогут получить учёные, которые только планируют изучать мерзлоту. Главный критерий – значимость результатов для округа. Кроме того, реализация проекта не должна превышать 3 года. Максимальная сумма – 5 млн рублей.

Как уточнили в пресс-службе правительства, на Ямале 3 года назад запущена система мониторинга за изменениями вечной мерзлоты под зданиями. Термометрические скважины пробурили под 11 зданиями: 9 в Салехарде и 2 – в Новом Уренгое. Это жилые дома, спорткомплекс, школа искусств.

«Мониторинг позволяет оценить несущую способность грунтов и быстро отреагировать случае её изменений. Также поведение вечной мерзлоты исследуется на дороге Салехард-Надым. В 2021 году на Ямале создана первая в России Лаборатория криологии Земли и геотехнической безопасности. Научная работа позволяет предупреждать критические ситуации, связанные с деградацией вечной мерзлоты, вырабатывать новые строительные решения для арктической зоны России», – уверяют представители окружных властей.

Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ответ на вопрос агентства «Новый День» рассказывал, что деградация мерзлоты наиболее заметна в западной части автономного округа. При этом сторонние подрядные организации, которые берутся за изыскания и оценку состояния мерзлоты, не всегда добросовестно подходят к работе. Возбуждено несколько уголовных дел.

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Салехард, Наталья Ефремова

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