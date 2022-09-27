Московские учёные сделают для ямальских коллег за 2,3 млн рублей план адаптации к изменениям климата

Учёные Ямала заказывают научную работу по прогнозам изменения климата на Ямале. Выполнять её будут москвичи – московское городское отделение всероссийской организации «Русское географическое общество». Работу сделают за 2,3 млн рублей. При этом в техзадании указано, что ГАУ «Научный центр изучения Арктики» уже разработал пилотную версию такого прогноза.

Согласно сайту госзакупок, ГАУ «Научный центр изучения Арктики» провёл конкурс, чтобы найти подрядчика для создания регионального плана адаптации к изменениям климата ЯНАО. Претендент был один.

В техзадании аукциона указано, что такой план нужно сделать, так как «в связи с изменениями климата появляются риски, проявляющиеся в широком комплексе природных процессов. Поскольку риски <…> не типичны, существует опасность, что к их появлению строительный комплекс, транспорт, добывающая промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение и др., окажется не готов».

По версии составителей техзадания, существующая застройка проектировалась под геокриологические условия, не существующие на сегодняшний день. «Перспективная застройка должна проектироваться под новые, изменённые природно-климатические условия», – говорится в документе.

Целью работы является разработка прогноза изменений климата и оценка климатических рисков на территории ЯНАО до середины 21 века.

Сделать прогноз нужно всего за месяц – до конца октября 2022 года.

Из бюджета Ямала «Научному центру изучения Арктики» регулярно выделяются десятки миллионов рублей для наблюдения за вечной мерзлотой. Губернатор автономного округа Дмитрий Артюхов уже не раз комментировал изучение изменений климата. По его словам, власти Ямала приняли решение создавать собственные компетенции на базе ГАУ «Научный центр изучения Арктики» для изучения вечной мерзлоты и её изменений. В 2021 году даже создали первую в России Лабораторию криологии Земли и геотехнической безопасности. Однако, вероятно, без помощи моковских учёных ямальские специалисты пока обойтись не могут.

Салехард, Наталья Ефремова

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