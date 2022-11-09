Депутаты и газодобытчики обсуждают в Новом Уренгое таяние вечной мерзлоты

Депутаты Ямала в Новом Уренгое в среду, 9 ноября, обсуждают климатическую повестку. Речь идёт о потеплении и деградации вечной мерзлоты и последствиях от этих процессов. Об этом сообщил глава комитета по экологии, промышленности и ЖКХ Заксобрания Ямала Алексей Ситников.

«По прогнозам учёных, размер ущерба от деградации мерзлоты для жилых и промышленных зданий и сооружений к 2050 году в среднем для различных сценариев в Арктической зоне РФ может составить 5-7 трлн. руб. Проблемы уже сегодня возникают при строительстве железных и автомобильных дорог, других объектов инфраструктуры», – написал на свое странице «Вк» г-н Ситников. Речь, вероятно, идёт о подвижках грунтов, которые могут приводить к разрушениям инфраструктуры и зданий.

Он добавил, что в обсуждении принимают участие представители компаний ТЭК. Они, по данным депутата, также проводят работы по мониторингу изменения климата и его влияния на ландшафт.

Ранее власти Ямала сообщали о том, что они формируют систему наблюдения за вечной мерзлотой.

«Мы серьёзно занялись этим вопросом. Создали центр компетенций у нас в научном центре (ГАУ «Научный центр изучения Арктики» – прим.ред.). Нашли сотрудников, вложили инвестиции, закупили лабораторное, исследовательское оборудование. Покупаем передвижные лаборатории, потому что это касается не только Салехарда. Ситуация непростая в западной зоне. Здесь проходит граница деформации, водораздел, где мерзлота начинает гулять. Сейчас исторический момент в этой зоне – Салехард, Лабытнанги, Аксарка, мелкие посёлочки. Здесь везде к этому (к оценке состояния грунтов – прим.ред) нужно подходить гораздо серьёзнее, чем мы это делали вчера», – рассказывал губернатор Дмитрий Артюхов.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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