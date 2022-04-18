Губернатор Артюхов выделяет ещё 84 млн рублей для наблюдения за мерзлотой

Очередные транши на десятки миллионов рублей выделяет губернатор Дмитрий Артюхов структуре без прозрачной отчётности – на этот раз ГАУ «Научный центр изучения Арктики». Буквально неделю назад средства выделили «Российскому центру освоения Арктики». Причём цели получения бюджетных грантов очень схожи.

Решение о выделении 12 млн рублей на создание в автономном округе региональной сети наблюдения за мерзлотой уже принято и подписано главой региона. За счёт этих средств «Научный центр изучения Арктики» должен оборудовать 30 скважин для мониторинга температуры мёрзлых пород.

Ещё 72 млн рублей планируется одобрить этому же учреждению «на устройство и внедрение системы автоматизированного геотехнического мониторинга состояния грунтов под объектами капитального строительства на территории Салехарда». «Работы по созданию и внедрению системы автоматизированного геотехнического мониторинга под объектами капитального строительства подразумевают в том числе проведение инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий, обследование строительных конструкций, разработку технических решений, геодезический мониторинг, бурение термометрических скважин и оснащение их автоматизированным измерительным оборудованием», – говорится в пояснениях пресс-службы правительства. Чем отличаются эти два пункта на 12 и на 72 млн рублей – не вполне ясно.

Ещё 10 февраля текущего года план научной деятельности Ямала подразумевал финансирование в 172 млн рублей. Сейчас это уже 505 млн рублей. И это на фоне сокращения всех не первоочередных расходов и жёсткой экономии бюджета.

Ранее стало известно, что власти Ямала выделяют «Российскому центру освоения Арктики» 41,4 млн рублей на мониторинг состояния жилых домов в Шурышкарском и Приуральском районах Ямала. В департаменте внешних связей уверили, что средства осваиваются в рамках проекта НОЦ по теме «Прогноз деградации мерзлоты и технологии автоматизированного контроля несущей способности мёрзлых грунтов под объектами капитального строительства». В этом случае также неясно, чем эта ситсема отличается от тех, что финансируются через «Научный центр изучения Арктики».

Публичной отчётности эти заведения не ведут, так что неясно, на что именно и насколько эффективно будут расходоваться сотни миллионов рублей из бюджета Ямала центра изучения и освоения Арктики.

Салехард, Юлия Фролова

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