В правительстве Ямала не смогли ответить, почему тесты беременных за 95 млн изучит Центр освоения Арктики

В правительстве Ямала не смогли сказать, какие специалисты есть в «Российском центре освоения Арктики» для проведения медицинских исследований. Также выяснилось, что структура получит десятки миллионов из бюджета не на сами исследования, а именно на трактовку результатов этих исследований.

Как стало известно ранее, некоммерческое партнёрство «Российский центр освоения Арктики» получит в 2022 году из бюджета Ямала субсидию в 190 млн рублей на генетические исследования и анализ состояния сиговых рыб.

Из них 95 млн рублей пойдёт на научную работу по исследованию неинвазивного теста для беременных женщин, который помогает определить вероятность наличия хромосомных аномалий плода (НИПТ). Сами тесты (это взятие анализа крови у беременных женщин и проведение генетических исследований) оплачивают отдельно, средства заложены в программах здравоохранения округа. Планируется провести 3 тыс. исследований. Причём исследования проведут за пределами Ямала, в других регионах.

А вот «эффективность» таких исследований потом будет изучать НП «Российский центр освоения Арктики» за 95 млн рублей. В правительстве Ямала не ответили на вопрос агентства «Новый День» о том, какие специалисты имеются в Центре для этой работы, какова их специализация. Нет ответа и на вопрос, почему в качестве научной оргнаизации для этих исследований выбран именно Центр освоения Артики.

Аналогичная ситуация складывается вокруг генетических исследований по онкологии. На выяснение эффективности таких исследований Центр освоения Арктики получит 37 млн рублей в 2022 году.

«В начале прошлого года в регионе был запущен «пилот» – генетическое тестирование на предрасположенность к онкологии. Такой анализ позволяет до развития заболевания выявить склонность к нему и провести углубленную диагностику родственникам тех, у кого уже был выявлен рак. Тестирование уже прошли 200 ямальцев: 100 онкопациентов и 100 родственников. В декабре 2021 были получены первые результаты. Почти в 50% случаях подтвердилась генетическая предрасположенность. Для этих людей будет разработана дополнительная программа обследования. Они взяты под диспансерное наблюдение», – уточнили в правительстве Ямала в ответ на запрос агентства «Новый День».

При этом там не смогли сказать, какие именно специалисты по онкологии и профилактике есть в штате Центра освоения Арктики и как они помогут составить программу наблюдения для тех, кто по результатам исследования окажется в группе риска.

Третье направление, на которое «Российский центр освоения Арктики» получает субсидию – исследование состояния сиговых видов рыб в ЯНАО – 35 млн рублей.

В правительстве ЯНАО указали, что в рамках работы изучат основные водные объекты ЯНАО – Обскую и Тазовскую губы Карского моря, бассейн рек Обь и Таз. Планируется, что специалисты узнают места зимовки сиговых рыб, пути миграции, численность. А после этого дадут рекомендации по вылову этого вида рыб, а также по местам выпуска молоди рыб.

НП «Российский центр освоения Арктики» – непрозрачная структура, которая регулярно получает субсидии в десятки и сотни миллионов рублей от правительства Ямала. Например, на экологические акции, такие как очистка острова Вилькицкого. В конце прошло года стало известно, что во время одной из таких акций неправомерно потратили около 30 млн рублей.

Глава партнёрства Андрей Умников является депутатом городской думы Салехарда.

Салехард, Юлия Фролова

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