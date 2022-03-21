Президент Путин и губернатор Артюхов обсудили применение неинвазивных тестов для беременных

Президент РФ Владимир Путин спросил губернатора Дмитрия Артюхова о расселении аварийного жилья и экологических программах. В рамках беседы Артюхов и Путин затронули пилотный проект Ямала – тестирование беременных из групп риска на генетические аномалии плода. Изучает эти тесты, напомним, почти за 100 млн рублей «Российский центр освоения Арктики». О встрече Путина и Артюхова сообщается на сайте Кремля, в понедельник, 21 марта 2022 года.

Экономика

Во время встречи губернатор Ямала Дмитрий Артюхов доложил главе государства о социально-экономическом развитии ЯНАО. Очень многие показатели оказались в числе лучших по стране. Г-н Артюхов напомнил, что благодаря рекордным ценам на углеводороды Ямал получил дополнительные доходы в 2021 году.

«Главный сектор экономики – энергетический – в прошлом году очень уверенно себя чувствовал. В конце года, по сути, вообще это всё было на исторических максимумах, поэтому ключевой показатель – промышленное производство – 17 процентов, в пятёрке регионов по стране. Также очень высоко держим планку по инвестициям – свыше триллиона. Если посмотреть на основные добычные показатели, они для нас имеют ключевое значение, и добыча газа, и добыча нефти, и добыча газового конденсата – всё в плюсе. Это, конечно, залог успеха. И как видно в верхней правой части [слайда], это отражается на социальных показателях: по ключевым из них – уровень бедности, безработица, по доходам – мы тоже на лидирующих местах по стране. Это залог социального благополучия», – рассказал глава автономного округа.

Тестирование беременных

Артюхов также отметил, что региону удалось переломить очень негативную тенденцию – рост младенческой смертности. Сейчас Ямал вышел на среднероссийские показатели. И тут как раз разговор зашёл о неинвазивных пренатальных тестах (НИПТ). Это анализы крови беременных женщин, с помощью которых можно увидеть генетические отклонения у плода. Это альтернатива инвазивным тестам (когда материал забирают через прокол живота беременной). Но пока что врачи признают только инвазивные тесты.

Ранее агентство «Новый День» рассказывало, что сами неинвазивные тесты в рамках пилотного проекта на Ямале делают беременным жительницам бесплатно, за них платят в рамках программы развития здравоохранения округа. Но ещё 95 млн рублей из бюджета округа выделяют на оценку эффективности этих тестов «Российскому центру освоения Арктики». Агентство направляло запрос в правительство Ямала, но там не смогли сказать, есть ли в штате центра генетики и необходимые медицинские сотрудники для оценки результативности теста.

Дмитрий Артюхов на встрече с президентом Путиным отметил, что пилотный проект – применение неинавазивных тестов – хорошо себя показал.

Путин заявил, что нужно «по всей России внедрять этот пример».

Аварийное жильё

«Есть вопросы, на которые следует обратить особое внимание, имею в виду нерешённые проблемы обманутых дольщиков и достаточно высокий уровень аварийного жилья», – определил часть проблемных вопросов Путин.

«Владимир Владимирович, мы по национальному проекту должны были расселить 250 тысяч квадратных метров. Мы для себя поставили планку в четыре раза больше – миллион, и сегодня уверенно идём к этой цели. К 2023 году 18 тысяч семей переедут накопительным итогом в рамках пятилетнего цикла в новые дома. Это, по сути, маленький северный город будет построен. Вышли на хорошие темпы строительства. Усиливаемся, несмотря на все катаклизмы. Планку эту будем держать и, безусловно, этот важнейший для нас показатель – полная ликвидация аварийного жилья – мы выполним», – обещал губернатор Артюхов.

Концессии

Глава Ямала Артюхов озвучил президенту Владимиру Путину два примера концессий. Это строительства моста через реку Пур, которое уже завершено, и строительство аэропорта Нового Уренгоя.

«Чем они важны? Оба очень важные, нужные и оба построены без единого рубля бюджетных денег. Аэропорт в Новом Уренгое, нашей газовой столице, за счёт концессии полностью на частных инвестициях и реконструировали полосу, и строим новый терминал. В этом году запустим. Мост: 30 лет ждали люди на Востоке нашего региона строительства моста [через реку Пур]. Построен, по нему идут машины, также ноль [бюджетных] рублей. Ввели через концессию плату на тяжёлую технику, а легковые машины, люди едут по нему бесплатно. И бизнес развивается, потому что в том направлении много нефтегазовых проектов, и, самое главное, появился долгожданный мост», – заметил г-н Артюхов.

Салехард, Москва, Юлия Фролова

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