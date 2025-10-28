Путин спросил губернатора Артюхова о второй смене в школе и чистой воде

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Глава государства озвучил проблемные для ямальцев вопросы – качество питьевой воды и школы с большим количество учеников, которым приходится заниматься во вторую смену.

Рождаемость

Глава ЯНАО сообщил, что округ вышел на третье место в стране по рождаемости. Этому во многом способствуют меры поддержки семей, которые действуют в регионе. Также г-н Артюхов рассказал, что Ямалу удалось сломать негативную тенденцию – снизить высокую младенческую смертность.

«Младенческая смертность понизилась в 5,4 раза [с 2010 года]. Это хороший показатель», – отметил глава государства.

«Это всегда для нас был дамоклов меч. Иной раз нам специалисты говорили, что у вас такой регион, такая специфика: пока вертолёт долетит, вы всегда будете среди отстающих. Категорически с этим не соглашались, это сложная, очень точечная работа. За каждой цифрой статистики, конечно, стоит большая концентрация медицинских специалистов. Но результат всё-таки уже за эти годы дал о себе знать», – отметил г-н Артюхов.

Он напомнил, что на Ямале женщинам проводят неинвазивный тест на генетические болезни пода. Такое исследование получат женщины старше 30 лет, сельчанки, а также те, у кого «плохой» результат традиционного скрининга.

«Сегодня, можно сказать, это уже стало стандартным, базовым набором медицинской помощи. Каждая вторая будущая мама получает генетическое исследование, очень важное для нас, учитывая географию региона», – отметил губернатор.

Вторая смена

Президент Владимир Путин обратил внимание Дмитрия Артюхова на то, что четверть всех школьников в регионе учатся во второю смену. Губернатор пообещал, что через год таких учеников станет меньше.

«Да, и эта проблема остаётся. Восемь новых школ строим, ещё порядка шести находятся в капитальном ремонте. Я думаю, по мере ввода – часть школ вводится в следующем учебном году – ещё через год проблема во многом будет уже уходить», – сказал чиновник.

Чистая вода

Владимир Путин обозначил и ещё одну сложную для Ямала тему – плохое качество питьевой воды. «Чтобы о здоровье людей позаботиться, нужно, конечно, уделить особое внимание качеству питьевой воды. Это проблема региона, вы знаете», – отметил президент.

По словам главы региона, качество воды хуже в небольших посёлках. «В крупных городах, конечно, ситуация во многом решена, учитывая, что в регионе десятки малых населённых пунктов, работаем. Есть специальные программы, создаются модульные, но очень современные, которые дают необходимый результат, очистные сооружения. Я думаю, в ближайшие годы уже ситуация будет во многом решена», – также пообещал губернатор.

Аэропорт

Дмитрий Артюхов напомнил президенту, что Ямал на условиях концессии реконструирует аэропорт столицы – Салехарда. Он добавил, что федеральное правительство содействует этой работе и предоставляет меры поддержки, однако детали не раскрыл.

«Хочу поблагодарить правительство. Успешно двигаемся. Есть меры поддержки, которые будут вовлечены в этот проект. Надеюсь, в 2028 году, как запланировано, откроем новый терминал аэропорта», – сказал глава региона.

