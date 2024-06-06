Губернатор Артюхов на ПМЭФР рассказал о тестировании беременных

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов на Петербургском международном экономическом форуме рассказал об опыте генетических исследований беременных в округе. Практика Ямала оказалась очень кстати: на форуме прошла тематическая сессия «Генетика как ключ к новым возможностям в сохранении здоровья».

Спикерами сессии также стали представители ведущих федеральных научных и медицинских центров, занимающихся исследованием, развитием и применением генетических технологий. Кстати, три года назад на таком же форуме г-н Артюхов уже рассказывал про тесты.

Г-н Артюхов сообщил, что все беременные женщины из тундры проходят неинвазивный пренатальный тест в обязательном порядке – это исследование крови для определения возможных генетических патологий у малыша.

«Мы начинали проект по неинвазивному пренатальному тестированию беременных женщин с труднодоступных территорий Ямала, а сейчас уже пришли к тому, что каждая вторая будущая мама в регионе бесплатно проходит такое исследование. К счастью, процент генетических отклонений небольшой. Но также важно, что значительно снизилась тревожность женщин и уменьшилось число последующих инвазивных вмешательств, ведь уже на раннем сроке беременности женщина получает от врача достоверное заключение», – рассказал глава округа.

Проект стартовал в июле 2020 года. Сейчас регион проводит обязательное тестирование беременных жительниц, ведущих традиционный образ жизни в тундре, и будущих мам из группы риска.

Точность исследования – более 99%. Именно этот тест показывает, например, возможный синдром Дауна у малыша. Риск синдрома ранее выявляли на первом УЗИ по определённым физиологическим показателям. Чтобы подтвердить или опровергнуть наличие синдрома, беременным нужно было прокалывать живот.

Власти на Ямале предлагают жителям пройти и другие генетические тесты – от определения резус-фактора у плода и полногеномного исследования супругов до проведения исследований детям до 3-х лет для выявления наследственных заболеваний. Но часть стоимости ямальцам придётся оплатить самостоятельно. В других субъектах эти тесты полностью платные.

С 2021 года в регионе также действует программа полногеномного исследования онкопациентов и их близких родственников. На сегодняшний день обследовано около 700 больных и порядка 200 родственников. У 85 пациентов и 62 их родственников выявлена генетическая предрасположенность к онкологии, лидируют новообразования груди и кишечника.

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