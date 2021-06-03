Артюхов рассказал в Петербурге о неинвазовных скринингах для беременных

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал о передовом опыте региона в неинвазивных скринингах беременных на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Дмитрий Артюхов представил опыт Ямала по внедрению самых передовых генетических исследований, сообщает пресс-служба администрации губернатора. Речь идёт о неинвазивном пренатальном тестировании (НИПТ), которое на данный момент является наиболее безопасным методом выявления возможных патологий развития ребёнка на самых ранних сроках беременности. Проводится такое исследование с помощью обычного забора венозной крови у будущей мамы и, следовательно, не несёт в себе никаких рисков.

«На территории нашего округа значительно снизилось количество инвазивных вмешательств. Мамы больше не испытывают огромного стресса. В этом году мы проведём втрое больше таких исследований – расширяем охват среди беременных из групп риска. Каждая четвёртая мама получит доступ к тестированию», – подчеркнул губернатор Ямала.

Он рассказал об особой важности проведения НИПТ для беременных женщин, ведущих кочевой образ жизни. Для них доступ к УЗИ-диагностике и стандартным скринингам может быть осложнён в связи с нахождением на отдалённых территориях, и забор крови для неинвазивного пренатального тестирования является наиболее оптимальным методом провести исследование на наличие возможных патологий.

Губернатор рассказал, что регион с большим интересом следит за перспективными генетическими исследованиями в области выявления онкологических заболеваний и также готов выступать пилотным субъектом для их внедрения.

Салехард, Елена Васильева

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