Стройки на Ямале подорожали, но бюджет компенсирует это благодаря рекордным ценам на газ

Губернатор Дмитрий Артюхов заявил, что он не откажется от запланированных социальных и инфраструктурных проектов несмотря на резкое удорожание стройматерилов. При этом бюджет региона компенсирует это удорожание в связи с рекордными ценами на газ. Такими мыслями губернатор поделился в рамках своего прямого эфира 15 декабря 2021 года.

Дмитрий Артюхов заверил: «набор задач, который есть в рамках моей пятилетней программы, мы обязательно выполним».

По словам г-на Артюхова, возможно, придётся корректировать сметы и состав проектов.

«Где-то нужно идти на удорожание, где-то будем вносить изменения в проекты. <…> Произошло кратное удорожание некоторых позиций, которые занимают значимую часть стоимости объектов. Это больной удар для стройки. Нужно будет пересматривать, приводить к реалиям дня», – сказал глава региона.

Он отметил, что цены на газ растут, а это значит, что в бюджет Ямала поступит больше денег, чем ожидалось. «Несмотря на общее подорожание, у нас следующий год позитивный по финансам. Конечно, мы в последнее время живём в американских горках. Мы видим, какие просадки были в прошлом году, как мы неплохо отпрыгнули в этом году… Цены на газ сегодня бьют рекорды. Это значительный источник наших бюджетных поступлений. Пожелаем Европе хорошую крепкую зиму, и продержимся тогда на очень хороших показателях. По ямальским газодобытчикам, в первую очередь по Гзапрому, в этом году будет в среднем +15% в объёме. В денежном эквиваленте это почти в 2 раза больше, потому что цена теперь другая», – объяснил Дмитрий Артюхов.

Салехард, Наталья Ефремова

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