российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 16 декабря 2021, 08:45 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Стройки на Ямале подорожали, но бюджет компенсирует это благодаря рекордным ценам на газ

Губернатор Дмитрий Артюхов заявил, что он не откажется от запланированных социальных и инфраструктурных проектов несмотря на резкое удорожание стройматерилов. При этом бюджет региона компенсирует это удорожание в связи с рекордными ценами на газ. Такими мыслями губернатор поделился в рамках своего прямого эфира 15 декабря 2021 года.

Дмитрий Артюхов заверил: «набор задач, который есть в рамках моей пятилетней программы, мы обязательно выполним».

По словам г-на Артюхова, возможно, придётся корректировать сметы и состав проектов.

«Где-то нужно идти на удорожание, где-то будем вносить изменения в проекты. <…> Произошло кратное удорожание некоторых позиций, которые занимают значимую часть стоимости объектов. Это больной удар для стройки. Нужно будет пересматривать, приводить к реалиям дня», – сказал глава региона.

Он отметил, что цены на газ растут, а это значит, что в бюджет Ямала поступит больше денег, чем ожидалось. «Несмотря на общее подорожание, у нас следующий год позитивный по финансам. Конечно, мы в последнее время живём в американских горках. Мы видим, какие просадки были в прошлом году, как мы неплохо отпрыгнули в этом году… Цены на газ сегодня бьют рекорды. Это значительный источник наших бюджетных поступлений. Пожелаем Европе хорошую крепкую зиму, и продержимся тогда на очень хороших показателях. По ямальским газодобытчикам, в первую очередь по Гзапрому, в этом году будет в среднем +15% в объёме. В денежном эквиваленте это почти в 2 раза больше, потому что цена теперь другая», – объяснил Дмитрий Артюхов.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Бюджет Ямала в 2021 году вырос на 75,5 млрд рублей

В рубриках

Ямал, Сибирь, Общество, Россия, Финансы, Экономика,