Бюджет Ямала в 2021 году вырос на 75,5 млрд рублей

В бюджет Ямала в 2021 году поступиn больше доходов, чем планировалось. Рост составит 75,5 млрд рублей. Таким образом общий объём доходов региона в текущем году составит 264 млрд рублей. Об этом 16 декабря в ходе очередного заседания Заксобрания Ямала сообщил глава комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Казарин. Он презентовал коллегам-депутатам поправки в закон о бюджете на текущий год, которые были приняты.

По словам г-на Казарина, такой рост удалось обеспечить за счёт увеличения НДФЛ, налога на прибыль и других налоговых и неналоговых поступлений.

Профицит бюджета в 2021 году составит 2,9 млрд рублей.

«Средства будут распределены на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, на межбюджетные трансферты муниципалитетам, на мероприятия по борьбе с коронавирусом, на увеличение зарплат категориям граждан, которые подпадают под «майские указы» президента, благоустройство, обращение с отходами, газификацию и ремонт объектов ЖКХ»,– сообщил г-н Казарин.

В том числе согласно документу, больше средств пойдёт на дороги. Вместо запланированных изначально 3,9 млрд рублей дорожный фонд составит 5,7 млрд рублей.

Накануне 15 декабря в ходе прямой линии губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отметил, что сейчас на рынке газа очень благоприятная конъюнктура – цены на него растут, потребление и добыча растёт. Это позволяет Ямалу, как газодобывающему региону, рассчитывать на дополнительные поступления в бюджет. Это, по словам главы региона, нивелирует рост стоимости стройматериалов и соответственно, рост расходов на строительство социальных и инфраструктурных объектов.

Салехард, Наталья Ефремова

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