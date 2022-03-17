Депутаты Ямала одобрили снижение доходов бюджета из-за санкций

Депутаты Заксобрания Ямала одобрили поправки в бюджет, которые предусматривают снижение доходов бюджета в 2022 году. Единогласно присутствующие народные избранники проголосовали за документ 17 марта 2022 года. Причина внесения изменений – ожидаемое снижение прибыли компаний ТЭК из-за санкций.

Ранее агентство «Новый День» уже рассказывало более подробно об изменениях. В том числе снижаются прогнозы по поступлению налогов на прибыль организаций на 26 млрд рублей. После изменений прогнозы по доходам бюджета составят 221,1 млрд рублей.

Снижается финансирование адресно-инвестиционной программы. Но от каких именно проектов откажется округ – неясно.

Поправки в бюджет Ямала, связанные с финансово-экономическим положением нефтегазовых компаний, депутаты региона вносят регулярно. Так, в конце 2021 года бюджет Ямала вырос сразу на 72,5 млрд рублей.

Салехард, Юлия Фролова

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