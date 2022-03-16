Власти Ямала урезают доходы бюджета на 26 млрд из-за санкций

Власти Ямала ожидают снижения доходов бюджета в 2022 году на 26 млрд рублей. Причина – вероятные убытки нефтегазовых предприятий на фоне вводимых санкций. Поправки в закон о бюджете, в которых будут учтены эти прогнозы, рассмотрят 17 марта на очередном заседании депутаты Заксобрания Ямала.

Согласно поправкам, прогноз доходов бюджета Ямала в 2022 году меняется с 247 млрд рублей до 221 млрд рублей, то есть пока доходы урежут на 26 млрд рублей. Вся эта выпадающая сумма – это налог на прибыль организаций. Прогнозы по поступлениям доходов физлиц пока не меняются.

Дефицит бюджета в 2022 году при этом вырастает сразу в 2 раза – до 51 млрд рублей.

В правительстве Ямала уточняют, что также вырастет резервный фонд. «В целях оперативного нивелирование последствий роста цен на категории товаров первой необходимости, стройматериалы, выравнивание кассовых разрывов и качественное исполнение первоочередных расходных обязательств по расчетам по зарплате и иным социальным обязательствам увеличены бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства ЯНАО», – говорится в материалах, которые объясняют поправки в закон о бюджете.

Кстати, только на содержание депутатов Заксобрания Ямала в бюджете предусмотрено около 132 млн рублей, эта сумма не изменится.

Также в закон о бюджете на 2022 год вводится новый раздел «предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам». Деньги из бюджета под 0,1% будут давать на закупку и доставку топлива на территорию автономного округа. Причём получить их смогут только те компании, которые находятся в собственности округа.

«Определить общий объем бюджетных ассигнований в 2022 году для предоставления бюджетных кредитов юрлицам в сумме до 5 500 000 тыс. рублей на срок, выходящий за пределы финансового года», – говорится в проекте решения о внесении изменений в бюджет.

Сокращается финансирование на строительство объектов по адресно-инвестиционной программе: с 27 млрд рублей до 20 млрд рублей. Сюда входят и социальные объекты, и спортивные, и объекты инфраструктуры, и здания для чиновников, и дороги, и жильё.

От чего откажутся власти Ямала – пока неясно.

Салехард, Юлия Фролова

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