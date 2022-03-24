Депутаты Ямала в разгар кризиса покупают дорогостоящую мебель за 2,5 млн рублей

Депутаты Заксобрания Ямала покупают новую мебель для кабинетов за 2,5 млн рублей. Народным избранникам сейчас, в период экономической нестабильности в стране и регионе, необходимы новые наборы предметов интерьера, куда входят шкафы, тумбы, столы, кресла. Некоторые предметы интерьера весьма дорогостоящие – например, деревянные шкафы для документов и одежды стоят примерно по 100 тыс. рублей. Аукцион на поставку мебели объявлен на сайте госзакупок на днях.

В конце марта 2022 года депутатам Ямала понадобились предметы мебели из разных наборов. Например, из набора «Лондон» – 2 тумбы, брифинг-приставка, деревянный шкаф для документов и деревянный шкаф для одежды. Ручки мебели должны быть непременно цвета «состаренная бронза».

Следующий набор – «Смартекс». Он светлого цвета. Здесь нужен стол, брифинг-приставка, шкаф для одежды, шкаф для документов, тумбы. Отличие стола этого набора – «авторская идея», неправильная форма.

Также депутатам нужно два деревянных шкафа коллекции «Прего» цвета грецкого ореха.

Кроме этого, для народных избранников покупают несколько наборов кресел бежевого и чёрного цветов.

Итоги аукциона подведут 12 апреля.

Ранее стало известно, что прогнозные поступления по доходам бюджета ЯНАО урезают на 26 млрд рублей. Вероятно, на мебели для народных избранников экономить не планируют.

Салехард, Юлия Фролова

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