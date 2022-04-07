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Четверг, 7 апреля 2022, 11:18 мск

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Депутаты Ямала откажутся от покупки дорогостоящих итальянских шкафов после замечания

фото – официальный сайт Заксобрания Ямала. Спикер Сергей Ямкин

Ямальским депутатам, вероятно, придётся отказаться от покупки итальянских шкафов после замечания на площадке торгов. Речь идёт об аукционе на 2,5 млн рублей. Агентство «Новый День» подробно о нём рассказывало: народным избранникам Ямала нужны дорогостоящие предметы интерьера. Как выяснилось, три шкафа, которые в числе прочих предметов пожелали приобрести депутаты, производятся в Италии.

Об этом написал один из потенциальных участников аукциона. И попросил объяснить – как закупка мебели из Италии соотносится с документами аукциона, в которых прописан запрет на приобретение товаров из-за границы.

«Продукция по требованиям, прописанным в техническом задании п.12 «Шкаф для одежды деревянный, серия «ПРЕГО», п.13 «Шкаф деревянный для документов, серия «ПРЕГО», п.14 «Шкаф деревянный для документов, серия «ПРЕГО», производятся в Италии. Уважаемый заказчик, просим вас внести корректировки в документацию: убрать данные позиции или убрать ограничения по ст.14 Закона 44-ФЗ», – уточняет автор запроса.

Напомним, средняя стоимость таких шкафов – 90-100 тыс. рублей.

В ответе, который подписал спикер Заксобрания Ямала Сергей Ямкин, говорится, что в документацию будут внесены изменения.

Пока исправленная документация на площадку торгов не поступила.

Всего в закупку входит 20 предметов – шкафы, столы, кресла, тумбы. Депутаты Ямала объяснили закупку тем, что им нужна мебель для доукомпектования уже имеющихся наборов.

Салехард, Юлия Фролова

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