Депутаты Заксобрания ЯНАО всё-таки заказали дорогостоящую мебель за 2,2 млн рублей

Депутаты Заксобрания Ямала всё-таки купили дорогостоящую мебель на 2,2 млн рублей. Первый аукцион весной 2022 года они отменили из-за того, что в заказе были иностранные шкафы. Второй аукцион провели в конце мая 2022 года, в закупке те же самые предметы интерьера только без итальянских шкафов.

Народные избранники купят у фирмы «Антарес» 2 тумбы за 78 тыс. рублей, брифинг-приставку серии «ЛОНДОН» за 61,6 тыс. рублей, шкаф из этого же набора за 98 тыс. рублей, ещё один шкаф этого набора за 81,7 тыс. рублей. А также стол авторской идеи «Смартек» за 55,3 тыс. рублей, брифинг-приставку для стола за 30 тыс. рублей, шкаф этой же серии за 58 тыс. рублей, шкаф для документов за 75,6 тыс. рублей и две тумбы.

Помимо этого народным избранникам нужны кресла из экокожи.

В материалах говорится, что мебель нужна для доукомплектования уже имеющихся наборов.

Салехард, Юлия Фролова

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