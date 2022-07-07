Депутаты Заксобрания Ямала выбрали поставщика мебели за 3,4 млн рублей. Это ООО «Антарес», которое стало победителем торгов на поставку мебели в мае 2022 года.

На этот раз компания должна поставить народным избранникам шкафы для одежды, для документов, тумбы и столы. В том числе в заказе есть шкафы за 270 тыс. рублей, стол за 200 тыс. рублей, тумба за 165 тыс. рублей.



Источником финансирования значится бюджет ЯНАО.

Компания «Антарес» зарегистрирована в Санкт-Петербурге. Прпимечательно, что она стала единственным участником аукциона – больше поставлять мебель народным избранникам автономного округа никто не захотел. Эта же фирма получила контракт от депутатов на 2,2 млн рублей в мае.

Салехард, Наталья Ефремова

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