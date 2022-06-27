Депутаты Ямала снова закупают себе новую дорогую мебель за 3,4 млн рублей

Депутаты Заксобрания Ямала продолжают обновлять кабинеты и расходовать бюджетные средства на мебель. На этот раз они объявили закупку на 3,4 млн рублей. В том числе в заказе есть шкафы за 270 тыс. рублей, стол за 200 тыс. рублей, тумба за 165 тыс. рублей. Закупка размещена на официальном сайте госзакупок. Источником финансирования значится бюджет ЯНАО. С момента предыдущей закупки мебели для народных избранников не прошло и месяца.

Согласно техзаданию, депутатам нужны 19 разновидностей мебели: шкафы для одежды, для документов, тумбы и столы. Некоторые предметы интерьеры нужны не в единичном экземпляре, а по несколько штук. Стоимость мебели колеблется от 24 тыс. рублей до 270 тыс. рублей. Самыми дорогими предметами, как уже говорилось, стали шкафы.

Описание некоторых дорогостоящих предметов интерьера, в которых нуждаются народные избранники, совпадают с описанием «президент-комплекта» фирмы «Дэфо». В описании говорится, что в производстве используется шпон ценных пород древесины, а также комплектующие из Австрии, Германии, Италии, Дании. Стоит отметить, что цена на сайте значительно ниже той, что указана в материалах закупки. Например, тумба с тремя ящиками на сайте стоит 99 тыс. рублей, а в материалах закупки на неё отводится 123 тыс. рублей.

Итоги аукциона будут подводить в начале июля.

Один из потенциальных участников этого аукциона уже возмутился тем, что депутаты, описывая подробные характеристики мебели, «проталкивают одного конкретного заказчика». Но в разъяснении, подписанном спикером Заксобрания Сергеем Ямкиным, говорится, что заказчик может прописывать конкретные характеристики товара, если указывают рядом слова «или эквивалент» или если мебель должна сочетаться с другими предметами интерьера и нужны именно такие характеристики.

Ранее депутаты Ямала предприняли попытку купить наборы мебели с итальянскими шкафами, но на это обратили внимание потенциальные участники аукциона. После этого аукцион провели повторно, мебель купили, но уже без итальянских шкафов.

фото – набор мебели, который совпадает по техническим характеристикам с тем, что закупают ямальские депутаты

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»