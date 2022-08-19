Депутаты Ямала закупают третью партию мебели за 2,7 млн рублей

Депутаты Заксобрания Ямала продолжают обновлять мебель. Третью закупку на 2,7 млн рублей завершили народные избранники. В составе покупки – в том числе шкафы за 110 тыс. и за 168 тыс. рублей за штуку. Всего 14 позиций.

Мебель отправится на 4 и 5 этажи в здание по адресу Республики, д. 72.

Депутаты покупают 13 офисных кресел с обивкой из сетки, 4 кресла из экокожи. Также – несколько предметов мебели из набора «Берлин» – столы, полки, шкафы для документов, шкафы для одежды, офисные тумбы.

Мебель поставит фирма из Санкт-Петербурга – «Эргодизайн».

В июле народные избранники Ямала купили мебели на 3,4 млн рублей, в мае – на 2,2 млн рублей. Таким образом за последнее время депутаты приобрели мебели на 8,3 млн рублей.

Салехард, Наталья Ефремова

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