Губернатор Ямала Артюхов объяснил урезание окружного бюджета на 26 млрд рублей

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал, от чего регион отказался, урезая прогноз по доходам бюджета на 26 млрд рублей, и чего ждать в финансовом плане Ямалу. По словам г-на Артюхова, у округа ещё есть прошлогодние финансовые запасы – это дополнительные доходы бюджета, которые субъект получил благодаря высоким ценам на углеводороды. Поэтому губернатор ожидает, что Ямал спокойно пройдёт наступивший экономический кризис. Его комментарии размещены в официальном телеграм-канале правительства автономного округа 18 марта 2022 года.

Поправки в бюджет Ямала на 2022 год депутаты приняли накануне. Они предполагают снижение поступлений по налогу на прибыль организаций на 26 млн рублей и урезание адресно-инвестиционной программы.

По словам Дмитрия Аартюхов, регион в сокращённом бюджете сохраняет все социальные обязательства – выплаты, зарплаты, пособия.

«К сожалению, что ни год, то какой-то новый кризис: то covid по нам ударит, то теперь эти очень серьёзные экономические вызовы. Мы уже научились работать в кризисных условиях. Это мы проходили несколько лет назад при активном развитии коронавируса. Необходимо очень консервативно подходить к доходной части. Мы, если вспомним тот опыт, то тоже подошли к бюджету консервативно, но получилось даже лучше, чем мы планировали. Замечательно, этот тот дополнительный запас, который нам потом помогает решать все наши задачи. Но снизив сегодня доходную базу, подойдя максимально к этому осторожно, мы всё равно закрываем все задачи по строительству ключевых объектов и самое главное – по выполнению всех социальных обязательств. Все зарплаты, все пособия, все выплаты – с учётом индексации они уже заложены и они в этом бюджете покрыты», – обещал губернатор.

При этом г-н Артюхов поделился собственными прогнозами – по его мнению, год всё-таки получится неплохим по доходам, лучше текущих прогнозов. В этом случае Ямал сможет вернуть в повестку отложенные проекты.

«У нас остались остатки прошлого года. Год был хороший с точки зрения мировой конъюнктуры (2021 год – прим.ред). Поэтому мы этот период спокойно переживаем. Мы убрали избыточные расходы, новые проекты, которые мы думали начинать, которые не имеют первостепенного значения. И что важно, мы сформировали увеличенный резервный фонд. Понятно, что сейчас такое время, когда будут возникать новые расходы, особенно внимательно нужно будет смотреть по людям, кто окажется в тяжёлой ситуации», – отметил глава субъекта.

В числе возможных негативных явлений он назвал сокращения на предприятиях.

Конкретные проекты, которые не являются первостепенными и могут быть отложены, он не назвал.

Ранее агентство «Новый День» сообщало, что, например, горнолыжный комплекс Рай-Из за 17 млрд рублей остаётся в планах властей Ямала.

Салехард, Юлия Фролова

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