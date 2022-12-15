Доходы Ямала выросли за счёт налогов, трансфертов и процентов по вкладам

Депутаты Заксобрания Ямала 15 декабря приняли поправки в бюджет – доходы Ямала в очередной раз вырастут. На этот раз на 32,1 млрд рублей.

Общий объём доходов окружного бюджета на 2022 год определён в сумме 328,9 млрд рублей, расходов – 326,1 млрд рублей. Власти ждут профицит по итогам года в 2,8 млрд рублей. В числе дополнительных поступлений – доходы от размещения средств бюджета, это почти 10 млрд рублей (9,6 млрд рублей). А также на 10 млрд рублей выросли безвозмездные поступления из других бюджетов. И ещё более 10 млрд рублей – налоги на прибыль организаций и НДФЛ.

Допдоходы позволят Ямалу направить ещё 8,2 млрд рублей на стройки, так что в целом расходы на реализацию адресно-инвестиционной программы превысят 40,2 млрд рублей.

Как уже сообщал «Новый День», более 1,5 млрд рублей дополнительно депутаты и чиновники согласовали для фонда «Сотрудничество Ямала» в 2022 году.

Салехард, Наталья Ефремова

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