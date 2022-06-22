Власти Ямала увеличивают прогноз доходов бюджета почти на 76 млрд рублей

Власти Ямала вносят поправки в бюджет региона на 2022 год. Увеличивается прогноз по доходам на 75,7 млрд рублей. Дефицит сокращается с 51,6 млрд рублей до 14,7 млрд рублей. По новым прогнозам вырастут и расходы с 272,7 до 311,5 млрд рублей. Соответствующие поправки должны рассмотреть депутаты Заксобрания Ямала на очередном заседании 23 июня 2022 года. Законопроект есть в распоряжении агентства «Новый День».

Согласно пояснительной записке, увеличена прогнозная оценка исполнения доходов окружного бюджета по налогам на имущество и прибыль организаций, а также безвозмездным поступлениям, включая межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы РФ.

За счёт чего вырастут поступления по налогам– в записке не раскрывается. Там говорится, что вырастут поступления программы «Сотрудничество» (общая для ХМАО, ЯНАО и Тюменской области). И эти поступления направят на объекты строительства, в том числе дорожного.

Налог на прибыль организаций вырастет на 26,5 млрд рублей. Налог на имущество организаций – на 29,8 млрд рублей. На 19,5 млрд рублей врастут безвозмездные поступления.

В марте 2022 года депутаты Ямала, напротив, снижали прогноз по доходам бюджета округа в связи с началом специальной военной операции, санкциями и экономической нестабильностью.

Салехард, Наталья Ефремова

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