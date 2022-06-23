Высокие цены на газ добавят в бюджет Ямала миллиарды

Депутаты Ямала одобрили увеличение прогнозных поступлений по доходам в бюджет автономного округа на очередном заседании. По словам вице-спикера Заксобрания ЯНАО Виктора Казарина, дополнительные 75,7 млрд рублей в 2022 году власти рассчитывают получить за счёт высоких цен на углеводороды, ввод новых производственных мощностей и трансфертов из федерального и тюменского бюджетов.

«В этом году в связи с санкционным давлением мы наблюдаем нестабильную ситуацию в экономике, тем не менее мы фиксируем положительную динамику поступлений по основным доходным источникам окружного бюджета. За счёт благоприятной конъюнктуры цен на мировых рынках углеводородного сырья налог на прибыль организаций увеличен на 26,5 млрд рублей, а ввод в эксплуатацию крупнейшими налогоплательщиками новых производственных объектов увеличил налог на имущество организаций на 29,8 млрд рублей. Безвозмездные поступления вырастут на 19,5 млрд рублей», – цитируют г-на Казарина в пресс-службе окружного Заксобрания 23 июня 2022 года.

По новым прогнозам доходы бюджета ЯНАО в текущем году составят 296,8 млрд рублей. Расходы – 311,5 млрд рублей.

В ходе доклада на самом заседании депутат Казарин отметил, что дополнительные доходы направят на дороги, строительство социальных и коммунальных объектов. Помимо прочего 6,2 млрд рублей пойдёт на здравоохранение «в связи с ростом стоимости медицинских услуг, ростом заработной платы, для обеспечения гарантий медицинской помощи для неработающего населения», – сообщил народный избранник.

Салехард, Наталья Ефремова

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