За полгода бюджет Ямала получил налогов больше, чем планировал

Бюджет Ямала за полгода получил уже 65% от запланированных годовых доходов. Это данные на январь-июнь 2022 года, которые озвучили в пресс-службе Заксобрания автономного округа.

Выше плана поступления по налогу на прибыль организаций (на Ямале основными налогоплательщиками являются крупные нефтегазодобывающие компании – прим.ред.) и НДФЛ.

«Исполнение обеспечено поступлениями по основным доходным источникам: налог на прибыль организаций (исполнение 88% годового плана); налог на доходы физических лиц (исполнение 58% годового плана); налог на имущество организаций (исполнение 47% годового плана)», – уточнили в Заксобрании.

Расходы немного отстают от плана – 46% от утверждённых законом показателей.

Напомним, согласно последней редакции бюджета ЯНАО, доходы округа в этом году должны составить 296,8 млрд рублей.

При этом аналитики из правительства Ямала полагают, что в 2023 году ситуация ухудшится. В том числе и потому что будут снижены цены на газ. И будут снижены объёмы добычи газа.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»