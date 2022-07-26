Добыча снизится, цены тоже – власти Ямала составили прогноз добычи газа

Власти Ямала не исключают снижения добычи нефти и газа в ближайшие годы. Причина – отказ недружественных стран от российских углеводородов. Об этом сообщается в прогнозе социально-экономического развития округа на 2023-2025 годы. Составлен базовый и консервативный прогнозы. По мнению аналитиков департамента экономки ЯНАО, нефтегазовый экспорт к концу 2025 года не восстановится до уровня 2021 года.

Газ

В прошлом году в ЯНАО добыто 622,3 млрд м.куб. природного газа. Аналитики считают, что достичь показателей 2021 года в ближайшем будущем округ не сможет. В этом году ожидается снижение объёмов на 5,6%.

«Основная часть объёмов добычи российского природного газа приходится на автономный округ (81,5%). В среднесрочном периоде тенденция сохранится, а в условиях снижения спроса со стороны «недружественных» стран добыча природного газа сократится относительно 2021 года и составит в 2023 году 555,3 – 587,5 млрд м.куб, в 2024 году – 542,6 – 595 млрд м.куб., 2025 году – 542,6 – 599 млрд м.куб», – говорится в прогнозе.

При этом цена на газ, по версии экономистов Ямала, тоже снизится. «Несмотря на рост средней цены на российский газ в 2022 году до 513-523 долларов за тыс. куб. м., в среднесрочной перспективе прогнозируется снижение стоимости до 311-337 долларов за тыс. куб.м. к 2025 году», – предполагают составители прогноза.

Нефть

Добыча нефти по базовому сценарию будет расти. По консервативному – довольно сильно просядет.

«По консервативному варианту прогнозируется, что страны Европейского союза будут придерживаться политики частичного эмбарго на российскую нефть. Так, в 2023 году в автономном округе ожидается снижение добычи нефти на 9,1%, в 2024 году – на 2,7%. К 2025 году планируется восстановление внешнего спроса и изменение динамики в положительный тренд (+1,2%). По базовому варианту в 2024 – 2025 годах ожидается позитивная динамика добычи нефти в пределах 1%», – объясняют экономисты.

Добыча газового конденсата останется примерно на том же уровне. «Прирост добычи газового конденсата в среднесрочной перспективе будет замедляться и находиться в диапазоне 101-102% в зависимости от варианта развития экономики», – говорится в пояснительной записке властей Ямала.

Бюджет

По мнению аналитиков в правительстве ЯНАО, в ближайшее время консолидированный бюджет автономного округа будет дефицитным. В 2023 году власти прогнозируют дефицит на уровне 29 млрд рублей. К 2025 году – 22,5 млрд рублей.

«В целях покрытия прогнозируемого дефицита в 2023 – 2025 годах планируется привлечение заёмных средств, в результате чего к концу 2025 года прогнозируется увеличение госдолга автономного округа до 27 млрд рублей», – полагают авторы прогноза.

Салехард, Наталья Ефремова

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