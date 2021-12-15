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Среда, 15 декабря 2021, 17:13 мск

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Аэропорт Нового Уренгоя достроят к началу 2023 года

фото – начало строительство аэропорта Новый Уренгой. Сайт правительства Ямала

Аэропорт Нового Уренгоя достроят через год с небольшим, то есть в начале 2023 года. Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в рамках прямого эфира 15 декабря 2021 года.

«Достроят в срок. <…> Начали строить год назад в суровый мороз и тоже (действовали – прим.ред) ковидные ограничения, подорожание стройматериалов... Уренгойцы видят, как здание растёт. Отвечая на вопрос: год с небольшим – и новый терминал откроет свои двери» – отметил глава региона.

Компания «Уренгойаэроинвест» (входит в холдинг «Аэропорты регионов») реконструирует аэропорт Нового Уренгоя на условиях концессии. Генподрядчик ­ООО «Лимакмаращстрой» (Limak Marash).
Участок под строительство здания расположен с восточной стороны здания существующего аэровокзала.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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