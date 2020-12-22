В аэропорту Нового Уренгоя началось строительство нового терминала

Началось строительство нового пассажирского терминала аэропорта Нового Уренгоя. Во вторник, 22 декабря, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов дал старт работам, сообщили в пресс-службе правительства автономного округа.

Строительство было начато «несмотря на трудности этого года», отметил Артюхов. «Через два года мы ждем новый терминал. Современный, большой, с пропускной способностью в несколько раз больше, чем действующий, с перспективой перехода в международный формат. Это новый уровень комфорта и безопасности пассажиров», – сказал губернатор.

Аэропорт в Новом Уренгое был открыт в середине 70-х годов прошлого века и уже не отвечает современным требованиям. Новый пассажирский терминал площадью 18 000 квадратных метров будет оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Его пропускная способность составит 840 пассажиров в час и 1,45 млн пассажиров в год. В здании будет тёплый выход к автобусам, расположенный в самом терминале, что особенно актуально для погодных условий Крайнего Севера. На привокзальной площади перед новым терминалом планируется создать краткосрочную и долгосрочную парковки на 150 мест каждая.

Сейчас в аэропорту Нового Уренгоя идет также реконструкция взлетно-посадочной полосы. И строительство терминала, и реконструкция ВПП будут завершены к концу 2022 года.

Реконструкция аэропорта в Новом Уренгое ведется в рамках концессионного соглашения между правительством Ямала и УК «Аэропорты Регионов», заключённого в 2018 году. Это первый в России проект модернизации аэропортовой инфраструктуры в рамках концессии.

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