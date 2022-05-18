Инвестор аэропорта Нового Уренгоя успел купить основное импортное оборудование до СВО

Основное импортное оборудование в аэропорт Нового Уренгоя закуплено до начала спецоперации на Украине и введения санкций – это эскалаторы, лифты, системы обработки багажа. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов агентству «URA.RU». Решения по внутренней отделке тоже уже найдены.

Глава региона уточнил, что стройка идёт, хотя ранее было зафиксировано отставание от графиков из-за пандемии. Были серьёзные ограничения по передвижениям между государствами, иностранный подрядчик столкнулся с трудностями логистики. «Тем не менее терминал строится в графике, и даже санкционные опасности преодолены: основные импортные позиции – эскалаторы, лифты, системы обработки багажа – уже закуплены», – сказал г-н Артюхов.

Напомним, генподрядчиком является турецкая компания «Лимак Маращ».

Аэропорт возводится по схеме концессии – инвестор «Уренгойаэроинвест» строит его за свои средства.

По словам Дмитрия Артюхова, основная задача властей сейчас – это сохранение низких ставок по кредитам для инвестора, потому что условия по некоторым займам начали меняться из-за изменения ключевой ставки ЦБ. В то же время в структуре финансирования аэропорта есть 2-процентный займ «Фонда развития Дальнего Востока и Арктики». Эти льготные средства удалось привлечь в прошлый период.

16 мая на официальной странице аэропорта сообщалось, что подрядчик приступил к отделке фасадов здания. Внутри продолжается отделка помещений: началась укладка напольной крупноформатной плитки и обустройство санузлов в общей зоне, завершается монтаж гипсокартонных перегородок, строители приступают к монтажу вентиляционного оборудования.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО подтвердил, что завершение работ запланировано на декабрь этого года, ввод в эксплуатацию – в первом квартале 2023 года.

Новый Уренгой, Юлия Фролова

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